Поправки об уведомлении граждан о подписании кредита через "Госуслуги" прошли I чтение

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект № 1068268-8, обязывающий банки и микрофинансовые организации (МФО) уведомлять граждан через портал госуслуг о подписании кредитного договора.

Законопроект в ноябре 2025 года внесла в парламент группа депутатов и сенаторов, в том числе председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

Кредиторы будут обязаны передавать в квалифицированное бюро кредитных историй сведения о подписании заемщиком индивидуальных условий договора, а если на договор распространяется период охлаждения, то также информацию о праве отказаться от кредита и контакты, по которым можно это сделать. БКИ, в свою очередь, должно направить эти данные гражданину через "Госуслуги" при наличии подтвержденной учетной записи. В законопроекте прямо указано, что уведомление должно быть отправлено БКИ незамедлительно, но не позднее 15 минут с момента получения сведений от кредитора.

"Законопроект дополняет принятый ранее закон о "кредитном антифроде", который устанавливал период охлаждения для потребительских кредитов", - говорил журналистам зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин.

Квалифицированные бюро кредитных историй должны наладить работу своих информационных систем с порталом госуслуг и системой межведомственного электронного взаимодействия, чтобы обеспечивать автоматическое направление уведомлений в личный кабинет гражданина.

В случае принятия закон вступит в силу с 31 декабря 2026 года.

"Особый порядок вступления в силу законопроекта обусловлен необходимостью подготовки инфраструктуры информационного взаимодействия для реализации предусмотренных законопроектом новаций", - говорится в пояснительной записке.