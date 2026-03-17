В I чтении принят проект о штрафах за нарушения на водном транспорте при видеофиксации

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о возможности назначения административного наказания без составления протокола при фиксации правонарушения на внутреннем водном транспорте работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фотосъемки и видеозаписи.

Соответствующий проект закона (№1102372-8) внесен на рассмотрение Госдумы правительством РФ.

Так, на основании камер видео- и фотофиксации штрафы будут выписывать за нарушение судоводителем или иным лицом, управляющим судном (за исключением маломерного) на морском, внутреннем водном транспорте, правил плавания и стоянки судов, входа судов в порт и выхода их из порта.

Может также фиксироваться превышение судоводителем или иным лицом, управляющим маломерным судном, установленной скорости, несоблюдение требований навигационных знаков, преднамеренную остановку или стоянку судна в запрещенных местах либо нарушение правил маневрирования, подачи звуковых сигналов, несения бортовых огней и знаков.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года, предусматривается в документах.

Во взаимосвязи с данным законопроектом разработан проект закона "О внесении изменений в Кодекс внутреннего водного транспорта РФ и отдельные законодательные акты РФ" в целях определения механизма использования камер видео- и фотофиксации, отмечается в документах.

Предлагаемые изменения позволят не только фиксировать нарушение, но и в автоматическом режиме оформлять результаты выявленных правонарушений по аналогии с уже действующей системой фиксации нарушений в области дорожного движения, говорится в пояснительной записке.

