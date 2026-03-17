Трое рабочих погибли при ремонте в колодце на одном из заводов Новокуйбышевска

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Следственные органы СУ СКР по Самарской области организовали проверку по факту гибели троих рабочих на одном из заводов Новокуйбышевска, сообщает пресс-служба ведомства.

"Сегодня примерно в 17:00 на территории завода в Новокуйбышевске погибли трое рабочих, осуществляющих ремонтные работы в колодце", - говорится в сообщении.

Как информирует пресс-служба региональной прокуратуры, по предварительным данным, трагедия произошла при проведении работ по гидроиспытанию сетей свежей воды на территории одного из промышленных предприятий.

Надзорное ведомство организовало проверку соблюдения федерального законодательства о безопасности на производстве и охране труда.