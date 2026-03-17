Гидрометцентр подготовил прогноз пожарной опасности в РФ в 2026 году

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности в летний период прогнозируются преимущественно в южных регионах страны.

Соответствующую оценку пожарной опасности в лесах РФ в 2026 году с учетом погодных условий и ретроспективных данных подготовил Гидрометцентр России.

Согласно представленным данным, в апреле на европейский части России низкая пожарная опасность ожидается в северной половине; высокая и чрезвычайная - на юго-востоке Южного федерального округа (на востоке Ростовской области, в Калмыкии и в Астраханской области) и местами в Северо-Кавказском федеральном округе (Ставрополье, Дагестан). На большей части азиатской территории страны в апреле сохранится снежный покров, поэтому пожарная опасность будет низкой. Однако, в отдельные периоды 4-5 классы пожарной опасности (высокий и чрезвычайный) ожидаются в Забайкалье и в центральных, и восточных районах Приморского края.

В мае высокий класс пожарной опасности может возникнуть в Псковской, Новгородской, Ленинградской областях, на юге Центрального федерального округа (Воронежская, Курская, Белгородская, Липецкая, Тамбовская области) и в центре и на юге Приволжья. Чрезвычайный класс пожарной опасности возможен в ЮФО и на северо-востоке СКФО. В регионах азиатской части страны высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется на юге Урала, юге Сибири (юг Красноярского края, Хакасия, Тыва), в Забайкалье, на юге Хабаровского края и в Приморском крае.

В июне наибольшее число дней с 4-5 классом пожарной опасности прогнозируется на юге ЦФО и в южной половине Приволжья. Высокая и чрезвычайная пожарная опасность сохранится в регионах юга европейской части России. На азиатской части страны высокая пожарная опасность прогнозируется на юге Челябинской области, в центре и на востоке Красноярского края, в республиках Алтай и Тыва, в Забайкалье, в центральных и юго-западных районах Якутии, на западе Чукотки, северо-западе Магаданской области и в центральной части Камчатского края.

В июле значительное число дней с 4-5 классами пожарной опасности ожидается в Мурманской области, Республике Карелия, Республике Коми, Архангельской области, а также в регионах южной половины европейской части России. Также возрастет риск пожарной опасности на севере Иркутской области и в Красноярском крае. Высокая пожарная опасность в июле ожидается в Тыве, Якутии, местами в Магаданской области и Камчатском крае.

В августе наибольшая пожарная опасность будет в центральной и южной части европейской территории России, также 4 и 5 классы пожарной опасности ожидаются в Челябинской области, местами на юге Сибири (юг Красноярского края, Иркутская область), в Забайкалье и Якутии.

В сентябре, согласно прогнозу, наиболее пожароопасна южная половина европейской части России. На азиатской части 4-5 классы пожарной опасности могут сохраниться на юге Челябинской области, в республике Алтай и в Тыве. Очаги высокой пожарной опасности сохранятся на востоке Забайкальского края.

В октябре на европейской части России небольшие очаги 4-5 класса останутся только на востоке Южного федерального округа и в предгорьях Северного Кавказа. На азиатской территории повышенная пожарная опасность сохранится местами в Республике Тыва, на востоке Забайкальского края, в южных районах Приморского края.