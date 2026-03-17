Ликвидирующая пожар на нефтебазе на Кубани группировка увеличена до 142 человек

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Увеличена группировка сил и средств, задействованных в тушении пожара на нефтебазе в пригороде Лабинска, Краснодарского края, произошедшего в ночь на 16 марта в результате атаки БПЛА, сообщает оперативный штаб региона во вторник.

"Площадь пожара на нефтебазе в пригороде Лабинска остается в границах локализации. В настоящий момент к тушению пожара привлечены 142 человека и 48 единиц техники", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что число пожарных расчетов, задействованных в ликвидации возгорания увеличили с четырех до семи. В тушении задействован личный состав пожарно-спасательных подразделений, сводных отрядов и аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пожар на территории нефтебазы в промышленной зоне города Лабинска произошел в ночь на 16 марта в результате атаки БПЛА. К обеду понедельника пожарным удалось локализовать возгорание. Площадь возгорания не сообщалась. Пострадавших нет.

Что произошло за день: вторник, 17 марта

В Новосибирскую область направили рабочую группу во главе с Данквертом

Авиакомпании РФ отменили рейсы в Израиль до конца марта

Греф сообщил о планах Сбербанка увеличить годовую прибыль в 2026 году

Дума приняла закон об однократном штрафе в сутки для владельцев машин без ОСАГО

Гражданам-банкротам оставят 10% от продажи ипотечного жилья

В Кремле признают проблему с массовым забоем скота в Новосибирской области

Шойгу заявил, что от угрозы атак БПЛА не защищен ни один регион России
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 829 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8704 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 465 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
