Ликвидирующая пожар на нефтебазе на Кубани группировка увеличена до 142 человек

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Увеличена группировка сил и средств, задействованных в тушении пожара на нефтебазе в пригороде Лабинска, Краснодарского края, произошедшего в ночь на 16 марта в результате атаки БПЛА, сообщает оперативный штаб региона во вторник.

"Площадь пожара на нефтебазе в пригороде Лабинска остается в границах локализации. В настоящий момент к тушению пожара привлечены 142 человека и 48 единиц техники", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что число пожарных расчетов, задействованных в ликвидации возгорания увеличили с четырех до семи. В тушении задействован личный состав пожарно-спасательных подразделений, сводных отрядов и аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пожар на территории нефтебазы в промышленной зоне города Лабинска произошел в ночь на 16 марта в результате атаки БПЛА. К обеду понедельника пожарным удалось локализовать возгорание. Площадь возгорания не сообщалась. Пострадавших нет.