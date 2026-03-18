Ликвидирован пожар на нефтебазе в Краснодарском крае, начавшийся после атаки БПЛА

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Спасатели потушили возгорание на территории нефтебазы в промышленной зоне города Лабинска (Краснодарский край), произошедшее в результате атаки беспилотников, сообщил оперативный штаб региона.

"Возгорание на нефтебазе в пригороде Лабинска ликвидировано. Огонь полностью потушили 18 марта в 08:30 мск", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, пожар на территории нефтебазы в промышленной зоне города Лабинска произошел в ночь на понедельник в результате атаки БПЛА. К обеду понедельника пожарным удалось локализовать возгорание. Его площадь не уточнялась.

В тушении было задействовано более 140 человек и около 50 единиц техники, в том числе сводные отряды ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.