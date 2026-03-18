ВС согласился с признанием знака "Черкизово" общеизвестным для мясных продуктов

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Верховный суд России отказал Роспатенту в пересмотре решения Суда по интеллектуальным правам (СИП) о признании общеизвестным знака "Черкизово" (№931765) в отношении товаров 29-го (ветчина; изделия колбасные; свинина; полуфабрикаты из мяса свинины) класса МКТУ.

В определении на сайте суда говорится, что "доводы заявителя не подтверждают существенных нарушений судами норм материального и процессуального права, повлиявших на исход дела, и в силу статьи 2916 АПК РФ не являются основанием для передачи жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного суда Российской Федерации".

СИП первой инстанции 31 июля 2025 года по иску "Группы Черкизово" признал недействительным решение Роспатента, который 19 ноября 2024 года отказал компании в признании оспариваемого знака общеизвестным. СИП в июле обязал внести оспариваемое обозначение в "перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков".

Президиум СИПа 24 ноября оставил решение в силе. Не согласившись с этим, Роспатент 29 января 2026 года подал жалобу в Верховный суд России, который 13 марта отказал в пересмотре дела.

Как сказано на сайте Роспатента, знак был зарегистрирован 3 апреля 2023 года до 19 декабря 2032 года на имя ПАО "Группа Черкизово" в отношении товаров ряда классов МКТУ, в том числе 29-го класса.

В соответствии с законодательством, общеизвестный товарный знак - это обозначение, которое в силу своего продолжительного или интенсивного использования стало узнаваемым. При этом узнаваемость касается не только самого знака и товара, но и его владельца. Правовая охрана такого знака, в отличие от стандартного товарного знака, распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным. Общеизвестный товарный знак действует бессрочно в отличие от стандартного товарного знака, который регистрируется на 10 лет.

Группа "Черкизово" входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, мяса индейки и продуктов мясопереработки в России.