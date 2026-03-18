В РФ прорабатывают поручение Путина о возможности ухода с газового рынка Европы

Эта тема требует глубокого анализа, заявил Песков

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Поручение президента РФ Владимира Путина по вопросу целесообразности раннего ухода с газового рынка Европы находится в проработке, требуется глубокий анализ, в том числе в связи с потрясениями на энергорынках из-за войны вокруг Ирана, заявили в Кремле.

"Что касается поручения президента рассмотреть возможность раннего ухода с европейских рынков по газу, то эта тема на рассмотрении, требуется глубокий достаточно анализ", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, представило ли правительство свои предложения по этому поручению президента и существуют ли какие-то сроки для его принятия.

Он отметил, что энергетический мировой рынок переживает в данный момент серьезные потрясения в связи с войной вокруг Ирана. "И, конечно, эти потрясения для всех затрудняют возможность прогнозирования динамики развития рынков. Поэтому сейчас производится глубокий анализ с учетом всех особенностей текущего момента, я бы так сказал", - сказал Песков.

4 марта после обсуждения с главой МИД Венгрии Петером Сийярто поставок российского газа в Венгрию Путин сказал, что России, возможно, выгоднее прямо сейчас прекратить поставки газа в Европу, уйдя на другие рынки и не дожидаясь вступления в силу полного запрета Евросоюза закупать российский газ.

Президент тогда высказал мнение, что нынешний взлет цен на европейском рынке "напрямую не связан с ограничениями в поставках газа на европейские рынки": "Ведь основные поставщики газа свои объемы не сократили - США, Норвегия, Алжир и Россия отчасти. Никто не сократил поставки, а цены взлетели уже до $700 за тысячу куб. м. Почему? Из-за общей ситуации на мировых рынках, в том числе и на нефтяных",.

"Потому что появились клиенты, которые готовы приобретать тот же газ по более высоким ценам - в данном случае из-за событий на Ближнем Востоке, из-за перекрытия Ормузского пролива и так далее. А если появляются такие премиальные покупатели, то тогда и с европейского рынка, я думаю, уверен даже, некоторые традиционные на данный момент поставщики, такие, скажем, как американские компании, конечно, будут уходить туда, где больше платят. Это естественно. Здесь ничего нет, нет никакой политической подоплеки. Только бизнес", - подчеркнул он, добавив, что это "результат ошибочной политики европейских властей, причем в течение многих лет".

Он напомнил, что Евросоюз объявил о запрете на покупку российского газа, который вступает в силу постепенно.

"А сейчас открываются другие рынки. И может быть нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок. Уйти на те рынки, которые открываются и там закрепиться. И здесь тоже хочу, чтобы было понятно - никакой политической подоплеки. Но если нам все равно через месяц закроют или через два, так лучше самим сейчас прекратить и уйти в те страны, которые являются надежными партнерами, и там закрепляться", - сказал он.

Однако Путин подчеркнул, что "это еще не решение". "Это в данном случае, что называется, мысль вслух. Я обязательно поручу правительству, чтобы оно вместе с нашими компаниями проработало этот вопрос", - сказал он.



