Поиск

Премьер-министр Бельгии считает, что страны ЕС хотят скорейшего завершения войны с Ираном

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер считает, что европейцы хотят дистанцироваться от войны США и Израиля против Ирана и желают ее скорейшего завершения.

"Не мы начинали эту войну. У Бельгии нет никакого желания быть вовлеченной в войну против Ирана. (...). Я обсужу это с европейскими коллегами, но думаю, что у государств-членов Евросоюза такое же восприятие, что мы не хотели этой войны и не начинали её", - сказал он журналистам в Брюсселе перед началом саммита Евросоюза.

По его мнению, нет ни планирования войны, ни стратегии выхода из нее.

"Все хотят только одного: чтобы эта война закончилась как можно скорее, и чтобы не быть в нее вовлеченными", - отметил он.

Другой вопрос, по его словам, будут ли предприняты усилия для защиты третьих стран, затронутых войной против их воли.

"Это вопрос европейского уровня и уровня Бельгии тоже, будем ли мы это делать или нет", - добавил де Вевер.

Война против Ирана - один из центральных пунктов повестки заседания Европейского совета 19 марта.

Хроника 28 февраля – 19 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Евросоюз Иран США Бельгия Израиль Барт де Вевер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

