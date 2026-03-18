Не планирующих ребенка россиянок рекомендовали направлять на консультацию психолога

Фото: Getty Images

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Если женщина в рамках репродуктивной диспансеризации ответит, что не хочет иметь детей, рекомендовано направить ее на консультацию к медицинскому психологу. Это говорится в документе "Методические рекомендации по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста с целью оценки репродуктивного здоровья".

"При указании "0" на вопрос 61 анамнестической анкеты ("Сколько детей Вы бы хотели иметь включая родившихся") рекомендовано направить пациентку на консультацию медицинского психолога с целью формирования у нее положительных установок на рождение детей", - говорится в документе, утвержденном Минздравом РФ.

Авторы методических рекомендаций также указывают, что распространенность заболеваний репродуктивной системы у женщин высока и не имеет тенденции к снижению.

"Наиболее значимым осложнением данных заболеваний является невозможность реализации функции деторождения. Так, по данным форм федерального статистического наблюдения за последние 10 лет число женщин с бесплодием составляет в среднем 8 на 1000 женщин репродуктивного возраста", - отмечается в документе.