Поиск

Минздрав пояснил, что психологи консультируют не планирующих детей россиянок только с согласия пациенток

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Проведение консультации психолога для женщин, не планирующих детей, осуществляется исключительно с согласия пациенток; такая мера направлена на профилактику искусственного прерывания беременности и повышение рождаемости в России, сообщила "Интерфаксу" главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава РФ Наталия Долгушина в среду.

"Все положения методических рекомендаций носят рекомендательный характер. Консультирование проводится исключительно с согласия пациентки", - сказала Долгушина.

Согласно утвержденному Минздравом России документу "Методические рекомендации по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста с целью оценки репродуктивного здоровья", если женщина в рамках репродуктивной диспансеризации ответит, что не хочет иметь детей, рекомендовано направить ее на консультацию к медицинскому психологу.

По словам Долгушиной, в рамках диспансеризации акушер-гинеколог проводит анкетирование и индивидуальную консультацию женщин для выявления заболеваний и определения репродуктивных установок и мотивации на рождение детей. Если на вопрос "Сколько детей Вы бы хотели иметь, включая родившихся" женщина указывает вариант "ноль", то рекомендовано направить ее на консультацию психолога с целью помочь понять, какие жизненные обстоятельства могли стать причиной такого решения. Такая рекомендация относится к женщинам, которые на момент анкетирования не имеют детей и заявляют о нежелании иметь их в будущем, отметила специалист Минздрава.

Мера направлена на профилактику искусственного прерывания беременности и повышение рождаемости, так как психологическая помощь женщине, которая при наступлении беременности может быть в ситуации репродуктивного выбора, и информирование ее о имеющихся мерах поддержки семей с детьми, будет способствовать формированию у нее позитивного отношения к материнству, добавила Долгушина.

При выявлении психологом трудной жизненной ситуации у женщины, ей может быть предложена консультация специалиста по социальной работе для оказания соответствующей помощи, сообщила специалист.

Минздрав
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });