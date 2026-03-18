Более 50 тыс. человек остались без света в Херсонской области из-за удара ВСУ

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Более 50 тыс. человек остались без электроснабжения в Херсонской области из-за украинского обстрела подстанции, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в среду.

"Из-за обстрела подстанции в Запорожской области в четырех наших муниципалитетах произошло аварийное отключение электроснабжения (...) всего 53 населенных пункта и более 51 тысячи человек", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.

По его данным, обесточенными остались Генический, Горностаевский, Верхнерогачикский и Великолепетихский округа. 27 социально значимых объектов перевели на резервные источники питания.