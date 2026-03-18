Власти сообщили, что значительная часть Запорожской области осталась без света

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Значительная часть Запорожской области осталась без электроснабжения, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в среду.

"Значительную часть населенных пунктов Запорожской области затронули аварийные отключения электроснабжения. На данный момент перебои с электричеством наблюдаются в 12 муниципальных образованиях", - написал Балицкий в своем канале в Max.

Он добавил, что энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Причин отключения он не назвал.

Ранее в среду губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале написал, что из-за обстрела подстанции в Запорожской области без света остались более 50 тысяч человек в четырех муниципалитетах Херсонщины.