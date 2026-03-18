В I чтении принят проект о строительстве в заповедниках объектов обороны

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" и отдельные законодательные акты РФ" (№1096223-8). Документ предполагает корректировку правил функционирования особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального, регионального и местного значения. Документ внесен в Госдуму правительством в конце 2025 года.

Глава Минприроды Александр Козлов, представляя в Госдуме законопроект, отметил, что создание новых особо охраняемых природных территорий – базовый принцип законодательного регулирования. "Это прописано в федеральном законе "Об ООПТ", который принят в 1995 году. Однако в законе отсутствует регулирование по видоизменению границ действующих территорий. Даже если есть объективные причины. К слову, до 1995 года такая возможность в законе была. Мы хотим создать, ну, или вернуть, кому как удобнее, именно механизм, который в случае необходимости даёт государству право корректировать границы. Таких случаев три", - сказал он.

В первом случае – для создания объектов обороны и безопасности. Это положение законопроекта дополняет ФЗ 295, который вступил в силу 1 марта. Он предусмотрел возможность Минобороны устанавливать свои режимы разрешенного использования земель независимо от категорий земель. Но для работы в границах ООПТ этого недостаточно. Предлагаемый законопроект эту задачу решает.

Второй случай – государство получит право размещать объекты, необходимые для социально-экономического развития регионов. При этом специально не создается список критериев, чтобы регионы не трактовали его расширительно. Каждый объект будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Козлов подчеркнул, что здесь речь не о туризме: "Размещение туристской инфраструктуры урегулировано иными нормативными актами, в том числе 77-ФЗ. Также замечу, что туризм разрешен только в определенных местах нацпарков. На федеральных территориях – это всего 6 млн гектаров".

Третий случай – утрата охранного статуса по естественным причинам. Законопроект предлагает механизм урегулирования вопросов исключения части территорий из ООПТ в случаях необратимой полной утраты особого природоохранного значения после чрезвычайных ситуаций, приведших к радиационному, химическому, техногенному загрязнению или иному подобному негативному воздействию с полной утратой охраняемых природных комплексов и объектов.

При этом законопроектом предусмотрен целый ряд мер, направленных на исключение или минимизацию ущерба природным комплексам и объектам, для сохранения которых создавалась ООПТ.

Если объект нужно создать на федеральной особо охраняемой природной территории, то инициатор обязан получить согласование президента или правительства. Кроме того, предусмотрено комплексное экологическое обследование территории, заключение Росприроднадзора, согласование Минприроды, решение комиссии по обеспечению охраны ООПТ федерального значения. Решение будет закрепляться актом правительства.

В случае региональных и местных территорий инициатива должна быть согласована на уровне президента, правительства или главы субъекта. Также предусмотрено комплексное экологическое обследование, заключение Росприроднадзора, согласование Минприроды, решение комиссии по обеспечению охраны ООПТ федерального или регионального и местного значения. Решение будет закрепляться законодательным органом субъекта.

"В состав федеральной и региональной комиссий в обязательном порядке войдет экспертное и научное сообщество, Российская академия наук. Подробный состав проработаем ко второму чтению вместе с вами, уважаемые депутаты. Мы это обсуждали на встречах с фракциями", - сказал глава Минприроды.

