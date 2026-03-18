Банкам запретят взыскивать кредиты с наследников до получения выплат от страховщиков

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку доработал ко второму чтению законопроект, который регулирует ситуацию, при которой банки при оформлении потребительского кредита производят страхование жизни или здоровья заемщика, а после его смерти или болезни предъявляют всю сумму оставшихся выплат его наследникам, умалчивая о страховке, которая должна была бы покрыть кредит.

Законопроект (№163390-8) был внесен в парламент в июле 2022 г. группой депутатов.

Согласно принятому в первом чтении законопроекту, если при оформлении потребительского кредита был заключен договор страхования (жизни, здоровья, заложенного имущества ) и наступило страховое событие, то банк-выгодоприобретатель обязан был сам обратиться к страховщику за выплатой возмещения и направить его на погашения кредита.

Ко второму чтению документ был существенно переработан. Вместо обязанности кредитора обращаться к страховщику введен запрет на взыскание с наследников до момента принятия страховщиком решения о выплате. Действие нормы распространено на ипотечные кредитные договоры с физлицами, при этом из сферы применения исключено имущественное страхование (заложенного имущества и иных страховых интересов), норма касается только договоров личного страхования.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2026 г., его действие будет распространяться в том числе на договоры, заключенные до этой даты.

Законопроект планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 24 марта.