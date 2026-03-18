В РСТ ждут подорожания авиабилетов за рубеж на 5-7% из-за повышения цен на нефть

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Авиабилеты за рубеж подорожают на 5-7% из-за повышения цен на нефть, сообщил в среду глава комитета по выездному туризму Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректор туроператора FUN&SUN Владимир Рубцов.

"В среднем из-за роста стоимости топлива повышение будет от 5 до 7% на авиабилете. Но влияет не только топливо, изменения курса рубля тоже отражаются на стоимости. Мы это повышение уже закладываем в стоимость туров", - сказал он на пресс-конференции.

Рубцов уточнил, что изменение стоимости авиабилетов не отразится на уже проданных турах.

"Если турист зафиксировал стоимость в валюте, он оплачивает по курсу на день оплаты, стоимость для него уже не меняется", - подчеркнул он.