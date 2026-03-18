Министр обороны РФ проинспектировал группировку войск "Север" в зоне СВО

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Министр обороны Андрей Белоусов во вторник проинспектировал группировку войск "Север" в зоне спецоперации, заслушал доклады на командном пункте, сообщили в Минобороны РФ в среду.

"17 марта 2026 года в ходе рабочей поездки в зону специальной военной операции глава российского военного ведомства проинспектировал подразделения группировки войск "Север" и на командном пункте заслушал доклады о ходе выполнения боевых задач", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, основное внимание министр обороны уделил расширению полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, а также укреплению обороны приграничных регионов РФ.

Минобороны РФ заявило, что Белоусов вручил государственные награды военнослужащим группировки "Север", отличившимся при выполнении боевых задач.

16 марта Минобороны РФ сообщило, что начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и частями "Южной" группировки войск. На совещании в "Южной" группировке Герасимов заявил, что российские войска продолжают наступление на всех направлениях в зоне СВО, за две недели марта взяты под контроль 12 населенных пунктов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 марта 2026 года Военная операция на Украине
Андрей Белоусов Минобороны РФ
Отели Турции снижают цены для россиян до 50% из-за сокращения броней из Европы

Инфляционные ожидания россиян в марте выросли до 13,4%

Выдача многократных шенгенских виз россиянам сократилась на 90%

В I чтении принят проект о строительстве в заповедниках объектов обороны

Не планирующих ребенка россиянок рекомендовали направлять на консультацию психолога

Дума приняла в I чтении проект об изменении условий выдачи патентов мигрантам

В РФ прорабатывают поручение Путина о возможности ухода с газового рынка Европы

Песков не стал обсуждать идею Госсовета Татарстана запретить говорить о виновности до решения суда

Сенаторы одобрили запрет выдворения из России служивших в российской армии иностранцев

Устойчивому росту экономики России мешают замедление инвестиций и бюджетные ограничения

