Министр обороны РФ проинспектировал группировку войск "Север" в зоне СВО

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Министр обороны Андрей Белоусов во вторник проинспектировал группировку войск "Север" в зоне спецоперации, заслушал доклады на командном пункте, сообщили в Минобороны РФ в среду.

"17 марта 2026 года в ходе рабочей поездки в зону специальной военной операции глава российского военного ведомства проинспектировал подразделения группировки войск "Север" и на командном пункте заслушал доклады о ходе выполнения боевых задач", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, основное внимание министр обороны уделил расширению полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, а также укреплению обороны приграничных регионов РФ.

Минобороны РФ заявило, что Белоусов вручил государственные награды военнослужащим группировки "Север", отличившимся при выполнении боевых задач.

16 марта Минобороны РФ сообщило, что начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и частями "Южной" группировки войск. На совещании в "Южной" группировке Герасимов заявил, что российские войска продолжают наступление на всех направлениях в зоне СВО, за две недели марта взяты под контроль 12 населенных пунктов.