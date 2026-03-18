Суд изъял в доход РФ активы экс-депутата гордумы Краснодара на 10 млрд рублей

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд города Краснодара обратил в доход РФ активы бывшего депутата городской думы Виктора Тимофеева суммарной стоимостью более 10 млрд рублей по иску Генпрокуратуры, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Согласно сообщению, Тимофеев, замещая должности в муниципальном представительном органе, пользуясь служебными полномочиями и политическим влиянием, лоббировал интересы подконтрольных ему организаций для незаконного обогащения.

Так, по указанию Тимофеева контракты на перевозку организованных групп детей муниципальными учреждениями Краснодара заключались с подконтрольным ему ООО "Кубаньгрузсервис", а подведомственные горадминистрации муниципальные учреждения на протяжении 15 лет безвозмездно передавали обществу муниципальные автобусы, следует из пресс-релиза.

В ноябре 2025 года договор на перевозку детей на сумму 515,9 млн рублей был заключен с принадлежащим Тимофееву ООО "СпецТрансАвто".

С 2011 по 2025 годы подконтрольные Тимофееву организации получили муниципальные подряды на сумму более 5 млрд рублей, говорится в сообщении. При этом исполнение муниципальных заказов сопровождалось нарушениями требований безопасности перевозок, отмечается в сообщении.

"Коррупционные доходы Тимофеев направлял на приобретение высоколиквидных объектов недвижимости, создание юридических лиц и покупку иных активов, которые он распределил среди своих родственников и подконтрольных лиц", - отечается в сообщении.

Рассмотрев материалы гражданского дела, суд удовлетворил требования Генпрокуратуры в полном объеме. В доход РФ обращены: 100% долей в уставных капиталах трех организаций, 16 объектов недвижимости, 25 земельных участков и семь транспортных средств. Рыночная стоимость движимого, недвижимого имущества и компаний составляет 10,074 млрд рублей.

Кроме того, судом сохранены обеспечительные меры в отношении компаний, принятые ранее.

Согласно открытым источникам, в феврале 2026 года полномочия Тимофеева были досрочно прекращены.

По данным ЕГРЮЛ, "Кубаньгрузсервис" занимается деятельностью автомобильного грузового транспорта, оказывает услуги по перевозкам. Выручка компании по итогам 2024 года составила 434 млн рублей, чистая прибыль по РСБУ - 34,4 млн рублей. Совладельцами компании являются Виктор и Инна Тимофеевы.