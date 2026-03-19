Один человек погиб, двое ранены в результате атаки БПЛА на Севастополь

Число сбитых над городом беспилотников достигло 27

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Мужчина погиб в результате атаки беспилотников на Севастополь, два человека ранены, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб мужчина, который во время атаки находился в одном из частных жилых домов в СНТ", - написал Развожаев в мессенджере Мах.

У пострадавших диагностированы травмы средней тяжести, добавил глава города. Кроме того, в квартирах нескольких жилых домов выбиты окна, повреждены восемь автомобилей.

Количество сбитых над Севастополем БПЛА достигло 27, уточнил Развожаев. Ранее сообщалось об уничтожении в районе города 14 беспилотников и 3-х воздушных целей.

Севастополь ВСУ беспилотники погибший пострадавшие
Новости по теме

Аэропорты Сочи, Краснодара, Геленджика, Пензы и Саратова возобновили работу

В результате атаки БПЛА на Севастополь есть погибший, двое ранены

Обломки БПЛА упали во дворе в Краснодаре, пострадавших нет

В МИД РФ заявили, что позиция Москвы по украинскому регулированию не изменилась

 В МИД РФ заявили, что позиция Москвы по украинскому регулированию не изменилась

Над Севастополем уничтожены 14 беспилотников

Три воздушные цели сбиты над морем в Севастополе

Россия реализует программу по созданию подлодок пятого поколения

 Россия реализует программу по созданию подлодок пятого поколения

Законопроект о регулировании ИИ в РФ вынесен на общественное обсуждение

Что произошло за день: cреда, 18 марта

Минсельхоз заявил, что рисков для потребителей из-за ситуации с пастереллезом в Новосибирской области нет

 Минсельхоз заявил, что рисков для потребителей из-за ситуации с пастереллезом в Новосибирской области нет
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 865 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8721 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 146 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 465 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
