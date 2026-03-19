Один человек погиб, двое ранены в результате атаки БПЛА на Севастополь

Число сбитых над городом беспилотников достигло 27

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Мужчина погиб в результате атаки беспилотников на Севастополь, два человека ранены, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб мужчина, который во время атаки находился в одном из частных жилых домов в СНТ", - написал Развожаев в мессенджере Мах.

У пострадавших диагностированы травмы средней тяжести, добавил глава города. Кроме того, в квартирах нескольких жилых домов выбиты окна, повреждены восемь автомобилей.

Количество сбитых над Севастополем БПЛА достигло 27, уточнил Развожаев. Ранее сообщалось об уничтожении в районе города 14 беспилотников и 3-х воздушных целей.