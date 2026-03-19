Аэропорты Сочи, Краснодара, Геленджика, Пензы и Саратова возобновили работу

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Возобновили обслуживание рейсов аэропорты Сочи, Краснодара, Геленджика, Пензы и Саратова, сообщили в Росавиации.

"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в свою очередь сообщил об отмене в регионе плана "Ковер".

Таким образом, сняты все введенные в ночь на четверг в российских аэропортах ограничения на полеты.