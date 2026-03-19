Бывший зампред правительства Бурятии арестован по делу о мошенничестве

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Бывший заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников арестован судом до 17 мая по обвинению в мошенничестве по предварительному сговору (часть 4 статьи 159 УК), сообщили "Интерфаксу" в прокуратуре республики.

О том, что Луковникова задержали в Москве по делу о строительстве третьего моста в Улан-Удэ, 17 марта сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. Предполагалось, что задержанного этапируют в Бурятию для следственных действий.

До этого Советский суд Улан-Удэ сообщил, что до 17 мая арестована гендиректор ООО "ПромГражданПроект", которое проектировало строительство моста в городе. Ей также вменяют часть 4 статьи 159 УК.

По версии следствия, с июля 2018 по декабрь 2019, полностью контролируя деятельность ООО "ПромГражданПроект", обвиняемая обманула МУ "Улан-Удэстройзаказчик" и похитила средства бюджета. Сумма не уточняется, но отмечено, что это "денежные средства в особо крупном размере".

Третий мост через реку Уду в Улан-Удэ протяженностью 202 метра должен соединить Октябрьский и Железнодорожный районы города. Его строительство было начато в 2020 году. Изначально планировалось завершить работы в 2024 году, однако сроки были сдвинуты на 2027 год. Осенью 2025 года власти Бурятии сообщили о расторжении контракта из-за финансовых проблем у компании с генподрядчиком - ОАО "Хотьковский автомост".

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });