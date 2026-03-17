Бывший зампред правительства Бурятии задержан в Москве

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Бывший заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников задержан в Москве по делу о строительстве моста в Улан-Удэ, сообщил глава республики Алексей Цыденов.

"Сегодня в Москве задержали моего бывшего заместителя Луковникова Е. В. Задержание связано со строительством третьего моста в Улан-Удэ. Конкретно с проведением субподрядных работ фирмами, в которых участвуют аффилированные с Луковниковым люди", - написал Цыденов во вторник в своем телеграм-канале.

Задержанного этапируют в Улан-Удэ для проведения следственных действий, добавил Цыденов.

В правоохранительных органах "Интерфаксу" уточнили, что уголовное дело, в котором фигурируют несколько человек, возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество). Однако пока нет подтверждения, что Луковников стал его фигурантом.

Ранее Советский районный суд Улан-Удэ на основании иска прокурора изменил формулировку увольнения Луковникова в 2025 году, заменив формулировку "по собственному желанию" на "в связи с утратой доверия". Суд установил, что существовал конфликт интересов "при осуществлении функций государственного управления в отношении аффилированных юридических лиц".

При трудоустройстве чиновник не сообщил работодателю, что ранее работал в трех организациях, осуществляющих строительство крупных инфраструктурных объектов, а также о том, что в двух компаниях "продолжает трудовую деятельность аффилированное с ним лицо".

Третий мост через реку Уду в Улан-Удэ протяженностью 202 метра должен соединить Октябрьский и Железнодорожный районы города. Его строительство было начато в 2020 году. Изначально планировалось завершить работы в 2024 году, однако сроки были сдвинуты на 2027 год. Осенью прошлого года власти Бурятии сообщили о расторжении контракта из-за финансовых проблем у компании с генподрядчиком - ОАО "Хотьковский автомост".

В марте было принято еще одно решение суда.

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ сообщил о вынесении приговора должностному лицу Бурятрегионавтодора. Он признан виновным в служебном подлоге (ч.1 ст.292 УК) при строительстве моста через реку Уда (створ ул. Сахьяновой и 3-я Транспортная).

Следствием и судом установлено, что в октябре 2023 года чиновник подписал акты приемки выполненных работ с недостоверными сведениями. Согласно документам, подрядчик "Хотьковский автомост" установил на объекте дорогостоящие гофрированные трубы, однако проверка показала, что вместо проектных материалов были использованы более дешевые аналоги. Разница между оплаченной из бюджета стоимостью и фактическими затратами подрядчика составила более 4,2 млн рублей.