Часть Кисловодска временно останется без воды из-за коммунальной аварии

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Подачу воды ограничат жильцам домов на ряде улиц в Кисловодске на время устранения утечки на водопроводе, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

"Ограничение коснется улиц Авиации, Луначарского, Еськова, Ксении Ге, Чернышевского, Березовской, Чкалова, Зенитного, Менделеева, Солнечного, Пугачёва, а также переулков Яновского, Буачидзе и Первомайского проспекта", - говорится в сообщении.

Работы планируют завершить до 17:00 мск. Организован подвоз воды по заявкам.