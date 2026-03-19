Российские туристы лишились до трети транзитных маршрутов за рубеж

Сохранился доступ в 15 стран, куда из России есть прямые рейсы

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Закрытие стран Персидского залива из-за войны на Ближнем Востоке лишило россиян до трети международных стыковочных маршрутов, сообщает Ассоциация туроператоров России.

"По итогам 2025 года за рубеж самолетами отправились 19,58 млн граждан России. Почти каждый четвертый международный рейс из России вылетал в Дубай или Стамбул. Объединенные Арабские Эмираты были в тройке лидеров с долей 11,5% прямых рейсов. Вместе с соседями по региону они обеспечивали 13-14% пассажиропотока из России за рубеж. Все страны Персидского залива обеспечивали 30-35% транзита", - подсчитала АТОР.

Пассажиропоток из России в эти страны с целью транзита резко вырос после приостановки в 2022 году полетов по многим международным направлениям. Как отмечают туроператоры, общий выезд в ОАЭ в 2025 году составил 2,35 млн, Катар - 102 тысячи, в Кувейт - 26 тысяч, Бахрейн - 22,4 тысячи. Оман и Саудовская Аравия, стартуя с низких позиций, также демонстрировали положительную динамику. Большая часть пассажиропотока в эти страны была транзитной.

Сейчас россиянам остались доступны для транзита 15 стран, куда из российских аэропортов выполняются прямые рейсы. Это Азербайджан, Алжир, Армения, Вьетнам (Ханой), Грузия, Египет (Каир), Иордания, Казахстан, Китай, Марокко, Сербия, Таиланд (Бангкок), Турция (Стамбул), Узбекистан (Ташкент) и Эфиопия.

По данным АТОР, на Стамбул приходится до 35% транзитных рейсов, на Пекин и Шанхай - еще около 20%. Остальной транзитный поток делят между собой более десятка аэропортов.

