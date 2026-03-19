В России продажи пакетных туров стали восстанавливаться после спада 28 февраля

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В России продажи туров на всех направлениях начали восстанавливаться после резкого падения в связи с началом ближневосточного конфликта 28 февраля, сообщили туристические компании.

"Мы видим, что динамика после всех событий, которые начались, она восстанавливается. Потому что в первые дни была традиционная история обвала продаж как минимум на 50%, и только сейчас это все начинает восстанавливаться. С конца прошлой недели - с четверга-пятницы мы увидели повышение активности. В выходные люди активнее бронировали. А за последние два дня прирост продаж неделя к неделе на 30-40% виден на всех направлениях", - сказал на пресс-конференции соруководитель комитета Российского союза туриндустрии по выездному туризму, гендиректор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов.

По словам гендиректора сети турагентств "Розовый слон" Алексана Мкртчяна, спрос на путешествия остается сниженным.

"Сейчас общая просадка продаж по рынку, неважно куда, где-то минус 30% от того, что было месяц назад, 30% рынок потерял", - считает он.

Рубцов добавил, что, по его прогнозу, туризм на Ближний Восток достаточно быстро восстановится после окончания конфликта.

"Мы уже переживали похожие ситуации. Спрос вернется, и люди поедут. Конечно, это займет какое-то время, но, если спросить туристов, они все равно хотят путешествовать", - подчеркнул он.

После начала конфликта между США, Израилем и Ираном 28 февраля авиасообщение на Ближнем Востоке сначала полностью остановилось, а затем возобновилось в ограниченном объеме для вывоза туристов. 3 марта Минэкономразвития рекомендовало россиянам не ездить в шесть стран Персидского залива из-за угроз безопасности, а туроператорам - приостановить продажу туров.

Ближний Восток Минэкономразвития Иран РСТ
