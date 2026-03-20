Уголовное дело возбуждено в связи со взрывом гранаты на улице в Хабаровске

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство после взрыва гранаты на одной из улиц Хабаровска, сообщает в пятницу пресс-служба СУ СК России по региону.

"По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "а, е, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что вечером 19 марта в Хабаровске мужчина в ходе конфликта, возникшего по малозначительному поводу с тремя прохожими, бросил в их сторону гранату.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали подозреваемого, устроившего в четверг взрыв в Хабаровске. В результате детонации взрывного устройства никто не пострадал.

Хабаровск СК России
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });