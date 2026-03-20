Уголовное дело возбуждено в связи со взрывом гранаты на улице в Хабаровске

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство после взрыва гранаты на одной из улиц Хабаровска, сообщает в пятницу пресс-служба СУ СК России по региону.

"По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "а, е, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что вечером 19 марта в Хабаровске мужчина в ходе конфликта, возникшего по малозначительному поводу с тремя прохожими, бросил в их сторону гранату.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали подозреваемого, устроившего в четверг взрыв в Хабаровске. В результате детонации взрывного устройства никто не пострадал.