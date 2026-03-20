Росавиация планирует сертификацию Ил-114 в мае, SJ-100 в июле, МС-21 - в октябре

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Росавиация планирует завершить сертификацию самолета Ил-114-300 в мае, импортозамещенного SJ-100 - в июле, а МС-21-310 - в октябре, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров.

"По Ил-114-300 все испытания летные и стендовые завершены, остались ограничения по обледенению, температуре и молниезащите. Планируем, что сертификат будет выдан в мае-июне этого года", - сказал Ядров на коллегии Минтранса РФ.

Говоря о сертификационной программе SJ-100, он отметил, что на данный момент выполнено 118 полетов, задействовано четыре машины. При этом сертификация двигателя ПД-8, которым планируется оснащать SJ-100, ожидается в апреле.

Опытные образцы МС-21-310 выполнили 30% полетной программы, до конца года ожидается еще около 200 полетов. "Планируем с коллегами к концу года завершить эту работу", - сказал Ядров.

"Ключевыми задачами на 2026 год будет работа авиакомпаний и Росавиации по подготовке летного-инженерного состава, серийное производство данных машин, их приемка в авиакомпании", - добавил он.