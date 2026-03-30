Завершены испытания МС-21, SSJ-100 и Ил-114 в условиях естественного обледенения

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") завершило программу дополнительных сертификационных летных испытаний самолетов МС-21, SSJ-100 и Ил-114-300 в условиях естественного обледенения.

Полеты выполнялись из аэропорта Архангельска с 12 по 30 марта, сообщила пресс-служба "Ростеха". Самолеты проводили в небе от четырех до семи часов над побережьем Белого моря, в районе Кольского полуострова и Нарьян-Мара.

Полеты состояли из нескольких этапов. Основываясь на данных метеослужбы, экипаж искал облачность, условия в которой соответствуют требованиям программы испытаний. В облаках экипаж с помощью специального оборудования контролировал образование льда на поверхностях самолета. При достижении требуемой толщины лайнер занимал высоту, на которой проверялось поведение машины в условиях естественного обледенения: устойчивость, управляемость, работа бортовых систем. SJ-100 в рамках программы выполнил девять полетов, МС-21 - шесть, Ил-114-300 - восемь.

Росавиация планирует завершить сертификацию Ил-114-300 в мае 2026 года, импортозамещенного SJ-100 - в июле, а МС-21-310 - в октябре, сообщал ранее глава ведомства Дмитрий Ядров.