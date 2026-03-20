Турция выдала России соосновательницу пирамиды "Финико" с обманом на 1 млрд руб.

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Турция выдала России обвиняемую в миллиардном мошенничестве соучастницу финансовой пирамиды "Финико", сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня в аэропорту города Стамбула представители компетентных органов Турецкой Республики передали российским полицейским гражданку нашей страны, объявленную в розыск по каналам Интерпола. Она обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере в составе преступного сообщества", - сказала Волк журналистам в пятницу.

По данным полиции, с 2019 по 2021 год фигурантка была представителем интернет-проекта "Финико", который работал по принципу финансовой пирамиды. "В результате противоправной деятельности более чем 7700 потерпевшим был причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 1 млрд рублей", - отметила представитель МВД.

Волк сообщила, что обвиняемая скрылась от правосудия за границей и была задержана на территории третьей страны.

Расследование уголовного дела о мошенничестве и организации преступного сообщества (ст. 159 и 210 УК РФ) продолжается.