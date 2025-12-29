Поиск

ОАЭ выдали России одного из сооснователей финансовой пирамиды "Финико"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Из ОАЭ в Россию депортированы двое россиян, в том числе один из сооснователей работавшей как финансовая пирамида интернет-проекта "Финико", причинившего ущерб почти 8 тысячам граждан на общую сумму свыше 1 млрд рублей, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

"Сегодня в аэропорту города Дубая представители компетентных органов Объединенных Арабских Эмиратов передали российским полицейским двоих задержанных, объявленных в розыск по каналам Интерпола", - сказала она.

Первого разыскивали по обвинению в создании и руководстве преступным сообществом, а также в мошенничестве в особо крупном размере.

"В период с 2018 по 2021 год злоумышленник и его сообщники стали сооснователями интернет-проекта "Финико", который работал по принципу финансовой пирамиды. Организаторы обещали вкладывать деньги граждан в ценные бумаги и криптовалюты, возвращая средства с прибылью. Однако реальных инвестиций участники криминальной структуры не вели", - пояснила Волк.

В результате противоправной деятельности преступной группы более чем 7,7 тысячи потерпевшим был причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 1 млрд рублей.

Обвиняемый скрылся от правосудия за границей и был объявлен в международный розыск.

Второй депортированный, по словам Волк, обвиняется в финансовой поддержке международной террористической организации и незаконном привлечении средств граждан в долевое строительство.

Так, в 2018 году мужчина "оказывал финансовую поддержку участнику международной террористической организации". При этом в период с 2023 по 2024 год фигурант на территории Нальчика заключал фиктивные договоры доверительного управления имуществом с физическими лицами.

"Он получил денежные средства потерпевших, которыми распоряжался по собственному усмотрению. В результате фигурант и его сообщники присвоили более 21 млн рублей", - сказала Волк.

Обвиняемый скрылся от правосудия за границей и в январе 2025 года объявлен в международный розыск.

Интерпол МВД ОАЭ Нальчик Финико
