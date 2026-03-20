Поиск

Мировые авиакомпании отменяют всё больше рейсов из-за конфликта на Ближнем Востоке

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Глобальные авиаперевозки по-прежнему серьезно нарушены из-за войны в Иране, которая привела к закрытию ключевых ближневосточных аэропортов, включая Дубай, Доху и Абу-Даби.

Агентство Reuters приводит последние данные об отменах крупнейших авиакомпаний мира.

Греческая Aegean Airlines отменила рейсы в Тель-Авив, Бейрут и Амман до 22 апреля, а также в Эрбиль и Багдад до 24 мая. Рейсов в Дубай не будет до 19 апреля, в Эр-Рияд - до 18 апреля.

Air Canada не планирует летать в Тель-Авив до 2 мая и в Дубай до 28 марта.

Air France отменила рейсы в Тель-Авив и Бейрут до 21 марта, а также рейсы в Дубай и Эр-Рияд до 24 марта. KLM сообщила о приостановке полетов в Эр-Рияд, Даммам и Дубай до 17 мая, в Тель-Авив – до 11 апреля.

British Airways продлила отмену рейсов в Амман, Бахрейн, Дубай и Тель-Авив до 31 мая и в Доху до 30 апреля, добавив при этом рейсы в Бангкок и Сингапур. Полеты в Абу-Даби не планируются до конца этого года.

Гонконгская Cathay Pacific не будет перевозить пассажиров и грузы в Дубай и Эр-Рияд до 30 апреля.

Американская Delta Air Lines приостановила полеты из Нью-Йорка в Тель-Авив до 31 мая и из Тель-Авива в Нью-Йорк до 1 июня, а также из Атланты в Тель-Авив - до 4 августа, из Тель-Авива в Атланту – до 5 августа.

Группа Lufthansa, в которую входят одноименная авиакомпания, Austrian Airlines, Swiss, Brussels Airlines и ITA Airways, приостановила полеты в Тель-Авив до 9 апреля, в Бейрут, Дубай, Амман, Эрбиль и Абу-Даби – до 28 марта. Рейсы в Тегеран не будут выполняться до 30 апреля, в Эр-Рияд – до 5 апреля.

Norwegian Air планирует возобновить полеты в Тель-Авив и Бейрут с 15 июня. Авиакомпания отменила все рейсы в Дубай и обратно до конца зимнего сезона, то есть до 8 апреля включительно.

Turkish Airlines приостановит полеты в Ирак, Сирию, Ливан, Иорданию, Доху, Дубай, Абу-Даби, Кувейт, Бахрейн и Даммам до 19 марта, в Иран - до 20 марта.

Еще одна турецкая авиакомпания Pegasus Airlines отменила рейсы в Иран, Ирак, Амман, Бейрут, Кувейт, Бахрейн, Доху, Даммам, Дубай, Абу-Даби и Шарджу до 13 апреля. Рейсов в Эр-Рияд не будет до 24 марта.

Singapore Airlines заявила, что продлит приостановку полетов между Сингапуром и Дубаем до 30 апреля. При этом она добавит рейсы между Сингапуром и лондонским аэропортом Гатвик с 31 марта по 24 октября и по маршруту Сингапур-Мельбурн с 29 марта по 24 октября для удовлетворения возросшего спроса.

Finnair отменил рейсы в Дубай до 29 марта и рейсы в Доху до 2 июля, продолжая избегать воздушного пространства Ирака, Ирана, Сирии и Израиля.

Венгерская Wizz Air отказался от перелетов в Израиль до 29 марта, в Дубай, Абу-Даби, Амман и Джидду - до середины сентября.

Индийский лоукостер IndiGo приостановил полеты в Доху, Кувейт, Бахрейн, Даммам, Фуджейру, Рас-эль-Хайму и Шарджу до 28 марта.

Саудовская бюджетная авиакомпания Flynas продлила отмену полетов в Дубай, Абу-Даби, Шарджу, Доху, Бахрейн, Кувейт, Ирак и Сирию до 31 марта.

Emirates и Etihad Airways заявили, что выполняют ограниченное число перелетов после частичного открытия регионального воздушного пространства. Qatar Airways сообщила о том, что по 28 марта будет осуществлять небольшое количество рейсов.

Иран Aegean Airlines Air Canada Air France British Airways Cathay Pacific Delta Air Lines
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });