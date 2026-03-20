Мировые авиакомпании отменяют всё больше рейсов из-за конфликта на Ближнем Востоке

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Глобальные авиаперевозки по-прежнему серьезно нарушены из-за войны в Иране, которая привела к закрытию ключевых ближневосточных аэропортов, включая Дубай, Доху и Абу-Даби.

Агентство Reuters приводит последние данные об отменах крупнейших авиакомпаний мира.

Греческая Aegean Airlines отменила рейсы в Тель-Авив, Бейрут и Амман до 22 апреля, а также в Эрбиль и Багдад до 24 мая. Рейсов в Дубай не будет до 19 апреля, в Эр-Рияд - до 18 апреля.

Air Canada не планирует летать в Тель-Авив до 2 мая и в Дубай до 28 марта.

Air France отменила рейсы в Тель-Авив и Бейрут до 21 марта, а также рейсы в Дубай и Эр-Рияд до 24 марта. KLM сообщила о приостановке полетов в Эр-Рияд, Даммам и Дубай до 17 мая, в Тель-Авив – до 11 апреля.

British Airways продлила отмену рейсов в Амман, Бахрейн, Дубай и Тель-Авив до 31 мая и в Доху до 30 апреля, добавив при этом рейсы в Бангкок и Сингапур. Полеты в Абу-Даби не планируются до конца этого года.

Гонконгская Cathay Pacific не будет перевозить пассажиров и грузы в Дубай и Эр-Рияд до 30 апреля.

Американская Delta Air Lines приостановила полеты из Нью-Йорка в Тель-Авив до 31 мая и из Тель-Авива в Нью-Йорк до 1 июня, а также из Атланты в Тель-Авив - до 4 августа, из Тель-Авива в Атланту – до 5 августа.

Группа Lufthansa, в которую входят одноименная авиакомпания, Austrian Airlines, Swiss, Brussels Airlines и ITA Airways, приостановила полеты в Тель-Авив до 9 апреля, в Бейрут, Дубай, Амман, Эрбиль и Абу-Даби – до 28 марта. Рейсы в Тегеран не будут выполняться до 30 апреля, в Эр-Рияд – до 5 апреля.

Norwegian Air планирует возобновить полеты в Тель-Авив и Бейрут с 15 июня. Авиакомпания отменила все рейсы в Дубай и обратно до конца зимнего сезона, то есть до 8 апреля включительно.

Turkish Airlines приостановит полеты в Ирак, Сирию, Ливан, Иорданию, Доху, Дубай, Абу-Даби, Кувейт, Бахрейн и Даммам до 19 марта, в Иран - до 20 марта.

Еще одна турецкая авиакомпания Pegasus Airlines отменила рейсы в Иран, Ирак, Амман, Бейрут, Кувейт, Бахрейн, Доху, Даммам, Дубай, Абу-Даби и Шарджу до 13 апреля. Рейсов в Эр-Рияд не будет до 24 марта.

Singapore Airlines заявила, что продлит приостановку полетов между Сингапуром и Дубаем до 30 апреля. При этом она добавит рейсы между Сингапуром и лондонским аэропортом Гатвик с 31 марта по 24 октября и по маршруту Сингапур-Мельбурн с 29 марта по 24 октября для удовлетворения возросшего спроса.

Finnair отменил рейсы в Дубай до 29 марта и рейсы в Доху до 2 июля, продолжая избегать воздушного пространства Ирака, Ирана, Сирии и Израиля.

Венгерская Wizz Air отказался от перелетов в Израиль до 29 марта, в Дубай, Абу-Даби, Амман и Джидду - до середины сентября.

Индийский лоукостер IndiGo приостановил полеты в Доху, Кувейт, Бахрейн, Даммам, Фуджейру, Рас-эль-Хайму и Шарджу до 28 марта.

Саудовская бюджетная авиакомпания Flynas продлила отмену полетов в Дубай, Абу-Даби, Шарджу, Доху, Бахрейн, Кувейт, Ирак и Сирию до 31 марта.

Emirates и Etihad Airways заявили, что выполняют ограниченное число перелетов после частичного открытия регионального воздушного пространства. Qatar Airways сообщила о том, что по 28 марта будет осуществлять небольшое количество рейсов.