Бизнесмен получил предостережение ФАС за прогноз о подорожании авиабилетов

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба выдала предостережение гендиректору туроператора за высказанный прогноз о росте цен на авиабилеты из-за подорожания авиатоплива, сообщила пресс-служба ФАС.

"Заявление генерального директора ООО "ТТ-Трэвел" об изменении стоимости авиабилетов в связи с повышением цен на топливо было процитировано в ряде федеральных СМИ. Прогнозы о предполагаемом росте цен в будущем периоде могут быть восприняты как побуждение к их повышению участниками рынка, а также спровоцировать ажиотажный спрос со стороны потребителей", - говорится в сообщении.

В ФАС напомнили о запрете согласованных действий хозяйствующих субъектов-конкурентов, которые могут привести к установлению или поддержанию цен, тарифов.

"В случае установления признаков злоупотребления авиакомпаниями доминирующим положением, в том числе необоснованного роста цен, служба оперативно примет меры реагирования", - подчеркивают в ведомстве.

Глава комитета по выездному туризму Российского союза туриндустрии, гендиректор туроператора FUN&SUN (юрлицо - "ТТ-Трэвел") Владимир Рубцов 18 марта сказал, что из-за повышения цены на нефть в результате ближневосточного конфликта стоимость авиабилетов за рубеж может повыситься на 5-7%.

ФАС Владимир Рубцов ТТ-Трэвел FUN&SUN РСТ
