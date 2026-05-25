Ярославль подвергся массированной атаке беспилотников, пострадала женщина

Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Глава Ярославской области Михаил Евраев сообщил об отражении массированной атаки БПЛА на подлёте к Ярославлю, в результате пострадала женщина.

"Сегодня ночью на подлете к Ярославлю силами ПВО и РЭБ отражена массовая атака украинских БПЛА. Незначительное осколочное ранение получила женщина, от госпитализации она отказалась", - написал Евраев в канале в Мах.

Он также уточнил, что перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено.