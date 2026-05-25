Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы вновь перекрыто из-за атаки БПЛА

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Глава Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что вследствие массированной атаки беспилотников на регион временно перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

"Наш регион подвергся (...) атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной", - написал Евраев в канале в Мах.

Губернатор рекомендует воздержаться от поездок в указанном направлении или выбрать альтернативный маршрут.

В мае движение машин на выезде из Ярославля в сторону Москвы из-за атак БПЛА ограничивали уже несколько раз. В последний раз это произошло 22 мая. Ограничения действовали около пяти часов.

Военная операция на Украине
Михаил Евраев Ярославская область
