Двоих пострадавших в Старобельске эвакуируют на лечение в Москву

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Двоих пострадавших в результате удара ВСУ по общежитию педагогического колледжа в Старобельске (ЛНР) эвакуируют на лечение в Москву в федеральные клиники, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Как сказал он журналистам в воскресенье, решение об эвакуации в федеральные клиники двоих пострадавших было принято по результатам телемедицинских консультаций.

По словам Кузнецова, молодой человек 2003 года рождения уже доставлен бригадой службы медицины катастроф в НМИЦ травматологии и ортопедии им. Приорова Минздрава России, дорогу он перенес удовлетворительно, его состояние оценивается как тяжелое. Врачи проводят комплексную диагностику, определяют план лечения.

В настоящее время бригада медицины катастроф выполняет медэвакуацию еще одной пострадавшей - девушки 2003 года в тяжелом состоянии, сообщил он.

В ночь на 22 мая в Старобельске были атакованы учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета. По официальным данным, в момент атаки в здании пятиэтажного общежития, которое в результате удара обрушилось до второго этажа, находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

В субботу МЧС РФ сообщило о завершении спасательных работ, извлечены тела 21 погибшего.

Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 24 и 25 мая днями траура в память о погибших в Старобельске.