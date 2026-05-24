Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по объектам на Украине

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что нанесен массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, применялись баллистические, гиперзвуковые, крылатые ракеты.

"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар баллистическими ракетами "Орешник", аэробаллистическими ракетами "Искандер", гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и крылатыми ракетами "Циркон", крылатыми ракетами воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины", - сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - заявили в ведомстве.

В ноябре 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы применили против объекта ОПК Украины новую баллистическую ракету средней дальности с безъядерным гиперзвуковым боевым оснащением. Глава государства тогда сказал, что новая ракета называется "Орешник".

В декабре этого же года Путин заявлял, что развернуто серийное производство таких систем.

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев сообщал, что "Орешник" способен поражать цели на всей территории Европы.

По официальным данным, "Кинжал" - авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой, созданный на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31. По словам российских военных, он способен поражать цели на дальности более 2 тыс. км, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.

"Циркон" - новая российская морская гиперзвуковая ракета, разработана корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ).

Путин заявлял, что дальность ракеты "Циркон" - более 1 тыс. км, скорость - до 10 Махов (Мах - скорость звука).

По официальным данным, первым надводным носителем ракет "Циркон" стал корабль Северного флота "Адмирал Горшков".

Официально сообщалось о планах оснастить "Цирконами" другие российские надводные корабли, а также многоцелевые атомные подлодки проекта "Ясень-М".

По официальной информации, оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" разработан в КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы", "Ростех"). В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Официально называлась дальность полета ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км.