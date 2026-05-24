МИД РФ сообщил, что иностранные журналисты увидели последствия атаки в Старобельске

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В МИД России сообщили о посещении иностранными журналистами места удара по общежитию колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске (ЛНР). Соответствующие кадры размещены в телеграм-канале министерства.

"Кадры из Старобельска - иностранные журналисты своими глазами наблюдают последствия и разрушения, вызванные террористической атакой киевского режима на общежитие и корпус колледжа Луганского государственного педагогического университета в г. Старобельске (ЛНР), в результате которой погиб 21 человек, более 40 ранены", - говорится в сообщении.

В РоссииМИД РФ сообщил, что более 50 представителей зарубежных СМИ выехали в СтаробельскЧитать подробнее

Как сообщила ранее в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, более 50 иностранных журналистов направились на место трагедии, произошедшей в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске (ЛНР). "В ЛНР сегодня полетели представители СМИ из 19 зарубежных стран: Австрии, Бразилии, Британии, Венгрии, Венесуэлы, Германии, Греции, Испании, Италии, Катара, Китая, Кубы, Ливана, ОАЭ, Пакистана, США, Турции, Финляндии и Франции", - написала она в своем телеграм-канале.

"Токио своим журналистам запретил принимать участие в поездке. ВВС официально отказались. CNN в отпуске", - отметила Захарова.

В ночь на 22 мая в Старобельске были атакованы учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета. По официальным данным, в момент атаки в здании пятиэтажного общежития, которое в результате удара обрушилось до второго этажа, находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

В субботу МЧС РФ сообщило о завершении спасательных работ, извлечены тела 21 погибшего.

Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 24 и 25 мая днями траура в память о погибших в Старобельске.

