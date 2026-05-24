Минобороны РФ заявило, что ударов по гражданской инфраструктуре Украины не наносилось

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что в ходе массированного удара с применением ракет "Кинжал", "Циркон", "Орешник" не осуществлялось поражение гражданской инфраструктуры Украины.

"По объектам гражданской инфраструктуры Украины никаких ударов не планировалось и не осуществлялось", - сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

Ранее ведомство сообщило, что был нанесен массированный удар баллистическими ракетами "Орешник", аэробаллистическими ракетами "Искандер", гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и крылатыми ракетами "Циркон", крылатыми ракетами воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.