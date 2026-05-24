Поиск

Минобороны РФ заявило, что ударов по гражданской инфраструктуре Украины не наносилось

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что в ходе массированного удара с применением ракет "Кинжал", "Циркон", "Орешник" не осуществлялось поражение гражданской инфраструктуры Украины.

"По объектам гражданской инфраструктуры Украины никаких ударов не планировалось и не осуществлялось", - сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

Ранее ведомство сообщило, что был нанесен массированный удар баллистическими ракетами "Орешник", аэробаллистическими ракетами "Искандер", гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и крылатыми ракетами "Циркон", крылатыми ракетами воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 мая 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МИД РФ сообщил, что иностранные журналисты увидели последствия атаки в Старобельске

Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства

Минобороны РФ заявило, что ударов по гражданской инфраструктуре Украины не наносилось

Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по объектам на Украине

МИД РФ сообщил, что более 50 представителей зарубежных СМИ выехали в Старобельск

Путин призвал вместе противостоять распространению в мире русофобии, ксенофобии, антисемитизма и неонацизма

Путин заявил о большом значении укрепления связей со странами Африки

Мирный житель погиб в Белгородской области в результате атаки дрона

Пожар на площади 800 кв. м возник в результате атаки на Владимирскую область

Глава ЛНР объявил 24 и 25 мая днями траура по жертвам атаки ВСУ в Старобельске
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2305 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9556 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов