Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин лично поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства.

"Сегодня нам нужен ваш опыт строительства межцерковных отношений и, самое главное, для нас и для России очень важно строительство межконфессиональных отношений внутри страны", - сказал глава государства в воскресенье на встрече с патриархом.

По его словам, "нужно поддерживать единство многонационального и многоконфессионального российского народа".

В свою очередь предстоятель Русской православной церкви, поблагодарив президента, за поздравление, отдельно отметил отношение Путина к церковной и религиозной жизни страны. "Вы человек с таким чувствительным отношением к религиозному фактору, а религиозный фактор является одним из самых сильных. Вот, когда у людей не хватает каких-то идеологических аргументов, если взять всю историю, то для борьбы с противником, для консолидации общества всегда работал вот этот факт", - сказал патриарх Кирилл.

Сегодня, добавил он, Россия не теряет своих религиозных убеждений, своей веры. "Не хочу ни с кем сравнивать нашу страну, но это уникальный пример цивилизационного развития современной страны, которая не отказывается ни от прошлого, ни от традиций, ни от своей веры, одновременно развивает науку, искусство, спорт и все то, что развивают другие страны, с не меньшим, а даже чаще всего с большим успехом. И, конечно, в этом ваш огромный вклад как руководителя нашей страны", - отметил патриарх.

День тезоименитства (именины) патриарха Кирилла отмечается 24 мая. В эту дату чествуются святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, создавшие славянскую азбуку в IX веке. В этой связи в этот день также отмечается День славянской письменности и культуры.