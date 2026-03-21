Российская группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны ВСУ

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Войска группировки "Восток" за минувшие сутки продвинулись в глубину обороны украинской армии, "Запад", "Центр", "Север" и "Южная" - улучшили положение в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в субботу представители этих группировок.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника", - сообщил офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов.

По его словам, в течение суток противник потерял в зоне ответственности группировки до 270 военнослужащих, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, три склада материальных средств, артиллерийское орудие.

Начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук сообщил, что подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение противнику в районе ряда населённых пунктов.

"Всего в зоне ответственности группировки уничтожено до 340 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 17 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - сказал он.

Подразделения Южной группировки войск "в результате активных действий заняли более выгодные рубежи и позиции", сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

На этом участке за сутки противник потерял более 120 военнослужащих. Уничтожены три боевые бронированные машины, 16 автомобилей, пять артиллерийских орудий, станция контрбатарейной борьбы, две станции РЭБ и три склада материальных средств, сказал Астафьев.

Кроме того, сообщил он, уничтожены 18 антенн связи и БПЛА, четыре наземных робототехнических комплекса. Поражено 32 блиндажа и укрытий с личным составом ВСУ, сбиты 13 беспилотников противника.

Начальник пресс-центра группировки "Север" Василий Межевых сообщил, что "подразделения группировки улучшили положение по переднему краю". В ходе боёв нанесено поражение войскам противника в районах ряда населённых пунктов Сумской и Харьковской областей. Потери ВСУ составили до 215 военнослужащих, восемь автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены два склада материальных средств.

Войска группировки "Запад" "улучшили положение по переднему краю", сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

На этом участке за сутки уничтожено до 170 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, 21 автомобиль, два артиллерийских орудия, станция РЭБ, два склада боеприпасов. Сбиты три барражирующих боеприпаса, 19 БПЛА самолётного типа и 101 тяжёлый боевой квадрокоптер, сказал Бигма.

Начальник пресс-центра группировки "Днепр" Александр Чумашкаев сообщил, что в ходе боёв нанесено поражение живой силе и технике украинских вооружённых формирований в районах ряда населённых пунктов.

"За прошедшие сутки в зоне ответственности группировки уничтожено около 50 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 16 автомобилей, две станции РЭБ и склад боеприпасов", - сказал Чумашкаев.