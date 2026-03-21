ФСБ сообщила о задержании бизнесмена из Саранска, покупавшего сим-карты для украинской разведки

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Предприниматель из Саранска, по версии следствия купивший более тысячи сим-карт для нужд украинской военной разведки, стал фигурантом дела о госизмене, сообщил в субботу Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"На территории Республики Мордовия пресечена противоправная деятельность 34-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении государственной измены", - сказали в ЦОС.

По данным спецслужбы, индивидуальный предприниматель из Саранска с августа по октябрь 2025 года оформил у российских операторов более тысячи сим-карт и 10 виртуальных станций, доступ к которым за вознаграждение предоставил представителям Главного управления разведки Минобороны Украины "для дистанционного мошенничества в отношении граждан Российской Федерации, а также планирования и осуществления подрывной деятельности".

Деньги переводились задержанному на криптокошельки.

Следственным отделом УФСБ России по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело по статье о госизмене (ст. 275). Суд отправил бизнесмена под арест.