СКР сообщил о погибших при атаке БПЛА на Чебоксары и Чебоксарский округ Чувашии

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Погибшие есть в результате атаки беспилотников ВСУ на Чувашию, сообщает СКР в своем канале в мессенджере Мах во вторник.

"По сообщениям органов исполнительной власти, ВФУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ, есть погибшие и пострадавшие", - говорится в сообщении.

Следователи СКР дадут уголовно-правовую оценку действиям всех лиц, причастных к совершению преступлений, подчеркивает ведомство.

Ранее сообщалось о троих пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на Чебоксары и Чебоксарский округ Чувашии в ночь на 5 мая.

Из-за сохраняющейся беспилотной угрозы школы и техникумы Чувашии были переведены на дистанционное обучение, в Чебоксарах развернуты оперштаб и ПВР. Работа общественного транспорта временно приостановлена. Власти Чувашии рассматривают вопрос о введении режима ЧС республиканского характера.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 мая 2026 года Военная операция на Украине
