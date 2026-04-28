Подготовку единых госучебников по музыке и ИЗО завершат в 2028 году

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Единые государственные учебники по музыке и изобразительному искусству для начального и основного общего образования планируют подготовить в 2028 году, сообщили в Минпросвещения России.

"Минпросвещения России продолжает разработку единых государственных учебников по музыке и изобразительному искусству для начального и основного общего образования. Их подготовку планируется завершить в 2028 году, а в 2031 году - ввести в образовательный процесс", - заявили в пресс-службе ведомства.