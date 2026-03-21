Минобороны РФ сообщило об ударах по энергетической и транспортной инфраструктуре Украины

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение суток нанесли удары по энергетической и транспортной инфраструктуре Украины.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, пунктам управления беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В нем отмечается, что также нанесены удары по украинским пунктам временной дислокации в 137 районах.