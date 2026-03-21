Минобороны РФ сообщило о поражении за сутки почти 670 украинских беспилотников

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили девять управляемых авиационных бомб ВСУ и 668 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

Ранее российские военные заявили, что в течение суток нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, пунктам управления беспилотных летательных аппаратов.

Также в Минобороны сообщили, что группировка войск "Южная" за сутки нанесла удары по украинским позициям в районах Славянска, Константиновки и Краматорска в ДНР, группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны ВСУ.