Военные заявили об ударах по позициям ВСУ в районе Славянска, Константиновки и Краматорска

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Группировка войск "Южная" за сутки нанесла удары по украинским позициям в районах Славянска, Константиновки и Краматорска в ДНР, группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны вооруженных сил Украины, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Кривая Лука, Ильиновка, Артема и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, в зоне действий группировки украинские силы потеряли до 190 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 10 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств.

Согласно сообщению Минобороны РФ, группировка войск "Восток" в течение суток продвинулась в глубину украинской обороны и нанесла поражение формированиям пяти бригад и пяти штурмовых полков ВСУ в районах Бойково, Лесного, Червоного яра, Киевского, Долинки и Воздвижевки в Запорожской области.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 марта 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
Изъятие скота в крупных хозяйствах Новосибирской области из-за пастереллеза завершено

Снег в Москве в некоторых районах может сохраниться в начале апреля

Минфин США выдал лицензию, разрешающую продажу примерно 140 млн баррелей иранской нефти

Снежный покров сохраняется на большей части территории России

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });