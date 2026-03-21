Военные заявили об ударах по позициям ВСУ в районе Славянска, Константиновки и Краматорска

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Группировка войск "Южная" за сутки нанесла удары по украинским позициям в районах Славянска, Константиновки и Краматорска в ДНР, группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны вооруженных сил Украины, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Кривая Лука, Ильиновка, Артема и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, в зоне действий группировки украинские силы потеряли до 190 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 10 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств.

Согласно сообщению Минобороны РФ, группировка войск "Восток" в течение суток продвинулась в глубину украинской обороны и нанесла поражение формированиям пяти бригад и пяти штурмовых полков ВСУ в районах Бойково, Лесного, Червоного яра, Киевского, Долинки и Воздвижевки в Запорожской области.

