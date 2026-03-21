Три человека погибли в ДТП с бензовозом в Ростовской области

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Три человека погибли и еще двое пострадали в результате аварии с тремя легковыми машинами и бензовозом в Ростовской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

"Неклиновский р-н, 34 км ФАД Р-280, в 12:20 поступило сообщение о ДТП с участием трех легковых автомобилей и бензовоза с последующим возгоранием. К месту направлены службы экстренного реагирования", - отметил представитель главка МЧС.

Он добавил, что площадь пожара составляет 200 кв. метров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области, на месте происшествия также работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия.

Позднее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили "Интерфаксу", что пожар, возникший в результате ДТП с бензовозом, потушен в 13:20.