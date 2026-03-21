Поиск

Возбуждено уголовное дело о ДТП с участием бензовоза в Ростовской области

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Полиция возбудила уголовное о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель трех человек, после массового ДТП с бензовозом на трассе в Ростовской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту ДТП, повлекшего гибель трех человек. Дело возбуждено по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее гибель людей)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ДТП с участием четырех легковых автомобилей и груженного топливом бензовоза "DAF" с последующим возгоранием произошло в 11:50 субботы по московскому времени на 34-м километре автодороги "Ростов-Таганрог" в районе хутора Пятихатки.

Предварительная причина - техническая неисправность переднего левого колеса бензовоза.

По уточненным данным, в результате ДТП три человека погибли, еще четверо пострадали. На месте происшествия возник пожар на площади 200 кв. метров. В 13:20 он был потушен.

Ростовская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Снег в Москве в некоторых районах может сохраниться в начале апреля

