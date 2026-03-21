Около 20 БПЛА ликвидировано над Белгородской областью за сутки

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении 18 украинских дронов над регионом подразделениями "БАРС-Белгород" и "Орлан".

"С 07:00 ч. 20 марта по 07:00 ч. 21 марта ликвидированы 18 беспилотников", - написал он в своем канале в Мах.

Так, подразделение "БАРС-Белгород" уничтожило шесть беспилотников. Из них один FPV-дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы в Шебекинском округе. Остальные пять FPV-дронов были сбиты из стрелкового оружия: один - в Грайворонском округе и четыре - в Шебекинском округе.

Подразделение "Орлан" ликвидировало 12 беспилотников. Из стрелкового оружия были сбиты: один FPV-дрон в Валуйском округе, два беспилотника самолетного типа с двигателями внутреннего сгорания в Вейделевском округе, один FPV-дрон в Грайворонском округе и шесть FPV-дронов в Шебекинском округе.

Кроме того, совместными усилиями подразделения "Орлан" и бойцов самообороны в Шебекинском округе были подавлены два FPV-дрона с помощью средств радиоэлектронной борьбы.