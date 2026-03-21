Поиск

Около 20 БПЛА ликвидировано над Белгородской областью за сутки

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении 18 украинских дронов над регионом подразделениями "БАРС-Белгород" и "Орлан".

"С 07:00 ч. 20 марта по 07:00 ч. 21 марта ликвидированы 18 беспилотников", - написал он в своем канале в Мах.

Так, подразделение "БАРС-Белгород" уничтожило шесть беспилотников. Из них один FPV-дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы в Шебекинском округе. Остальные пять FPV-дронов были сбиты из стрелкового оружия: один - в Грайворонском округе и четыре - в Шебекинском округе.

Подразделение "Орлан" ликвидировало 12 беспилотников. Из стрелкового оружия были сбиты: один FPV-дрон в Валуйском округе, два беспилотника самолетного типа с двигателями внутреннего сгорания в Вейделевском округе, один FPV-дрон в Грайворонском округе и шесть FPV-дронов в Шебекинском округе.

Кроме того, совместными усилиями подразделения "Орлан" и бойцов самообороны в Шебекинском округе были подавлены два FPV-дрона с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минцифры опровергло информацию о введении "белых списков" для домашнего интернета

Изъятие скота в крупных хозяйствах Новосибирской области из-за пастереллеза завершено

 Изъятие скота в крупных хозяйствах Новосибирской области из-за пастереллеза завершено

Единые линейки учебников по языкам республик России разрабатывают для школ

Семь землетрясений произошло у берегов Камчатки за сутки

Над Курской областью за сутки сбили семь беспилотников

Смоленский губернатор сообщил об уничтожении за ночь 20 БПЛА

Снег в Москве в некоторых районах может сохраниться в начале апреля

 Снег в Москве в некоторых районах может сохраниться в начале апреля

Два человека ранены в Саратове после атаки БПЛА

Минфин США выдал лицензию, разрешающую продажу примерно 140 млн баррелей иранской нефти

 Минфин США выдал лицензию, разрешающую продажу примерно 140 млн баррелей иранской нефти
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 943 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8740 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 94 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 148 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
