Два человека погибли при обстреле белгородского села со стороны ВСУ

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Два человека погибли при обстреле со стороны ВСУ села Смородино Грайворонского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в субботу.

"Удар нанесен по социальному объекту, под завалами могут находиться люди. По предварительным данным, погибли две женщины", - написал он в своем канале Мах.

По его данным, еще одну женщину в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями глава поселения доставил в Грайворонскую ЦРБ. После стабилизации ее состояния пострадавшая будет переведена в медицинское учреждение Белгорода.

Гладков сообщил, что здание социального объекта разрушено, огнем уничтожен объект торговли.

Идет работа по разбору конструкций, которая затруднена из-за высокой активности вражеских дронов, добавил губернатор.

Ранее в субботу Гладков сообщил, что над Белгородской областью за сутки ликвидировано 18 украинских дронов.